La Svizzera batte l'Uruguay e conquista le semifinali

La Nazionale svizzera di Beach Soccer ha battuto nettamente l'Uruguay e ha conquistato un posto nelle semifinali dei Mondiali in corso di svolgimento a Mosca. La vittoria dei rossocrociati contro la Celeste è stata netta e senza discussioni, con un 10-1 finale che la dice lunga sulla differenza dei valori in campo. In semifinale la Svizzera affronterà i padroni di casa della Russia che nei quarti ha battuto con il punteggio di 4 a 2 la Spagna. Nell'altra semifinale si sfideranno il Giappone che ha superato Tahiti per 5 a 4 e il Senegal che con lo stesso punteggio ha eliminato il Brasile dalla corsa al titolo iridato.