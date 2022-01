La Svizzera trionfa sulla Streif. Feuz primo, Odermatt secondo

A Kizbuhel va in scena la gara di sci, sulla madre di tutte le piste, la mitica Streif, il tempio austriaco di questo sport. Vincere qui non è la stessa cosa e se lo ricorderà a lungo Beat Feuz, lo svizzero 34enne sfreccia e chiude in 1'56''58 la sua straordinaria picchiata. Trionfo Svizzero completato da Marco Odermatt ad un centesimo di secondo, il nulla, il niente lo relega al secondo posto. Poco male, Marco resta saldamente in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. L'Austria si deve accontentare del terzo posto in casa propria con Daniel Hemetsberger ad un secondo da Feuz. L'Italia deve accontentarsi del settimo posto di Dominik Paris. Lui che sulla Streif ha dominato per ben tre volte in carriera in discesa libera e una volta in Super G. Nono Innerhofer. Pechino è alle porte, ma prima altra gara spettacolare sempre in Austria, quando a Schladming si correrà lo slalom notturno. La Night Race è in programma martedi 25 gennaio. Il re è Kristoffersen con 4 trionfi lo scorso anno vinse l'austriaco Marco Scwarz.