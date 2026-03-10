La Tirreno-Adriatico si apre nel segno di Ganna

La 61^ Tirreno-Adriatico si apre nel segno dell'Italia. Per la quarta volta su cinque partecipazioni, Filippo Ganna vince la cronometro inaugurale della Corsa dei due mari, a Lido di Camaiore. Non solo, il cronoman azzurro l'ha fatto con una velocità da record, tenendo la media più alta nella storia della gara: 56,858 km/h, percorrendo il tracciato in 12'08".

Dietro di lui si sono piazzati due suoi compagni di squadra alla Ineos Grenadiers, Thymen Arensman, a 22”, e Magnus Sheffield (Lidl-Trek), a 26", che però è quarto per solo quattro millesimi, battuto dal tedesco Max Walscheid. In top 10 si sono visti nomi importanti in ottica Maglia azzurra come Primoz Roglic (7° a 31”), Antonio Tiberi (9° a 33”) e Isaac Del Toro (10° a 36”). Più indietro Giulio Pellizzari (37”), Matteo Jorgenson (44”), Jay Hindley e Ben Healy (49”), Giulio Ciccone (54”) e Richard Carapaz (1’16”).

Nella seconda tappa ci sarà già una salita impegnative, quella tra gli sterrati di San Gimignano, con possibili distacchi significativi al traguardo.







