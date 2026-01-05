TV LIVE ·
La torcia olimpica a Rimini, Maurizio Stecca: "Le Olimpiadi sono sempre una grande emozione"

L'ex pugile romagnolo fu oro ai Giochi di Los Angeles del 1984.

5 gen 2026
L'intervista a Maurizio Stecca
La torcia olimpica di Milano-Cortina 2026 passa da Rimini e ad accoglierla c'è anche l'ex pugile Maurizio Stecca, oro olimpico a Los Angeles '84: "C'è sempre una bella atmosfera, quando si parla di Olimpiadi. L'Olimpiade è l'Olimpiade, poi anche vincerla e portarsi a casa un oro, un oro olimpico che è frutto di una preparazione di quattro anni. È frutto del sacrificio, perché per quel premio che volevi a tutti i costi rinunci tante cose, però una volta conquistato quello rimarrà per tutta la vita. Questo spirito olimpico di cui si parla sempre per me è eccezionale. Anche se sono quelle invernali, lo spirito olimpico c'è sempre: cambiano gli sport e cambia il periodo, ci sono quelle estive e quelle invernali, però l'Olimpiade è l'Olimpiade".

