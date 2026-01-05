MILANO CORTINA 2026
La Torcia Olimpica a Urbino. Nel pomeriggio a Rimini.
Continua il viaggio della Torcia Olimpica di Milano-Cortina. Questa mattina il passaggio a Urbino con partenza da Porta Santa Lucia, l'attraversamento del Centro Storico fino al Municipio. Cinque i tedofori che si sono alternati nel percorso tra questi anche l'ex giocatore di pallavolo Luca Venturi. Nel pomeriggio la torcia arriverà in Romagna a Riccione poi a Rimini. Domani il passaggio da Cesena, Forlì, Faenza e Imola.
