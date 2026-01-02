La United Cup comincia con i successi di Argentina e Grecia

Sono di Argentina e Grecia le prime vittorie dell'anno in United Cup. 3-0 dei sudamericani sulla Spagna, stesso punteggio per gli ellenici opposti al Giappone. A Perth, sede dei gironi A, C ed E, è stata l'Argentina a dominare il primo match. Sebastian Baez ha regolato Jaume Munar con un doppio 6-4, mentre Solana Sierra, numero 66 del mondo, è uscita vincitrice di una vera e propria battaglia combattuta con successo contro Jessica Bouzas Maneiro: 6-4 5-7 6-0 il punteggio. Il tris albiceleste è arrivato in doppio misto con Maria Lourdes Carle-Guido Andreozzi vincitori di Ivonne Cavalle-Reimers e Inigo Cervantes. Sempre a Perth, nell'altra sede a Sydney giocheranno i raggruppamenti B,D ed F, esulta anche la Grecia col 3-0 secco al Giappone. Ad aprire le danze Maria Sakkari, 6-4 6-2 a Naomi Osaka, ma la vera bella notizia è arrivata a stretto giro col rientro nel circuito di Stefanos Tsitsipas. L'ex numero 3 del mondo, reduce da un lungo stop per vari problemi alla schiena, è parso in un buona condizione in vista dell'Australian Open. Condizione confermata dalla vittoria arrivata 6-2 6-3 anche nel doppio conclusivo giocato con Sakkari e opposti Hibino-Uchiyama. Domenica il debutto dell'Italia contro la Svizzera. La formula prevede che le prime due squadre classificate in ogni raggruppamento si qualifichino per i quarti di finale.







