La Van Vleuten domina la cronometro

La crono ha una sola regina. E' Annemiek Van Vleuten, vera a propria dominatrice oltre che della frazione anche della corsa rosa. Come nel 2018 la campionessa olandese scava un ulteriore solco nei confronti delle avversarie andando a dominare la cronometro individuale valtellinese valida come sesta tappa del Giro Rosa Iccrea. La Van Vleuten, già campionessa del mondo in carica della crono individuale da due anni consecutivi, ha concluso con il tempo record di 24’31”, staccando di 53” la connazionale Anna Van der Breggen e di 1’48” Elisa Longo Borghini. Dopo il netto successo ai Laghi, Annemiek Van Vleuten conferma di essere la grandissima favorita anche della edizione 2019, concedendo il bis nella cronometro di Teglio. La Valtellina che da tempo offre le salite per la sua preparazione atletica, diventa anche il territorio in cui la fuoriclasse olandese detta la sua legge. Ora il vantaggio in classifica generale di Van Vleuten è di 4’17” sia su Niewiadoma che Van der Breggen.