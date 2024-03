CICLISMO GIRO DI CATALOGNA La volata premia il giovane Laurence

Axel Laurence vince allo sprint la quainta tappa del Catalogna. Il Campione del Mondo under 23 ha scelto il momento di uscire battendo Van den Berg, vincitore il giorno prima e rimasto a mezza ruota dalla doppietta. E' stata la classica frazione mossa, quella che si presta anche attacchi da lontano, tutti monitorati però dal gruppo, che ha dato spazio, ma non troppo per via del lavoro delle squadre dei velocisti interessate invece all'arrivo in volata. A 14 km dalla conclusione un altro tentativo di otto uomini con la Israel ad annullare l'azione grazie al sacrificio di Michael Woods che si è messo a disposizione dei compagni. Il primo a provare a mette le mani sullo sprint è il francese Coquard, sarà solo terzo, a far da prologo al testa a testa tra Laurence di un soffio su Van den Berg. Praticamente immutata la classifica generale con Tadej Pogacar al comando e in controllo.

