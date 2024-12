La Vuelta 2025 partirà da Torino il 23 agosto

Presentata la Vuelta 2025. La corsa a tappe spagnola sarà anche un po' italiana. È stato infatti svelato il percorso della prossima edizione. Quattro delle 21 tappe previste saranno in Italia con partenza proprio da Torino il 23 agosto 2025. Per la prima volta la Vuelta partirà dall'Italia per concludersi dopo 3151 km a Madrid il 14 settembre. Come da tradizione, il percorso sarà ideale per gli scalatori, con 5 tappe di montagna e con tre giornate con arrivo in quota. Sono previste anche due cronometro, una a squadre e una individuale e quattro tappe pianeggianti. Sarà una Vuelta internazionale. Dopo tre tappe completamente in Italia, la quarta arriverà in Francia. Oltre alla Spagna ci sarà anche l'arrivo ad Andorra. Campione in carica è lo sloveno Primoz Roglic che detiene il record di 4 vittorie con lo spagnolo con Roberto Heras. L'ultimo italiano a vincere la Vuelta è stato Fabio Aru nel 2015.