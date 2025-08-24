La Vuelta parte dall'Italia, Philipsen è la prima maglia rossa
La Vuelta parte per la prima volta nella storia dall'Italia ed è nel segno di Jasper Philipsen, prima maglia rossa della corsa spagnola grazie alla volata conquistata sul traguardo di Novara.
La Vuelta parte nel segno di Jasper Philipsen. Il fuoriclasse della Alpecin domina la volata di Novara e conquista la prima maglia rossa. Per lui è un déjà vu: un mese e mezzo fa aveva aperto nello stesso modo anche il Tour de France. Nessun duello con l’attesissimo Mads Pedersen, solo quattordicesimo e troppo indietro nel finale. Sul podio di giornata salgono Ernon e Aular. Ai piedi, ma brillante, l’azzurro Elia Viviani, migliore degli italiani assieme ad Alessandro Verre che si prende l’unico GPM di giornata e veste così la prima maglia a pois.
Tappa tranquilla per gli uomini di classifica generale in una Vuelta che - giunta all’80ª edizione - parte per la prima volta dall’Italia, dal cuore del Piemonte. Dalla Reggia di Venaria si è sviluppata una fuga iniziale di sei corridori, tra cui lo stesso Verre. Il gruppo, però, non ha mai concesso più di due minuti di vantaggio. L’ultimo a resistere è stato Hugo De La Calle, ripreso a 38 chilometri dal traguardo. Da lì in poi, andatura alta e finale nervoso tra rotonde e strappi. Ci prova prima l’Israel, poi la Alpecin si piazza al momento giusto e pilota perfettamente Philipsen. Il belga parte ai cinquecento metri, sceglie la traiettoria interna in curva e vince nettamente. È la sua quarta vittoria stagionale, la Vuelta si apre nel segno del grande favorito delle volate.
