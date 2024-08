CICLISMO La Vuelta saluta il ritorno di Adam Yates

La Vuelta saluta il ritorno di Adam Yates.

Un paio di giorni dopo essere uscito di classifica, Adam Yates, ci rientra. Lo fa con un vero e proprio numero da fuoriclasse, in salita prima e poi in discesa. Il 32enne britannico grande protagonista prima del riposo con la fuga da lontano nel giorno in un cui la Emirates perde Joao Almeida costretto al ritiro dal Covid. Vanno via in 25 e già nel primo salitone la tappa si spacca: a metà Yates saluta la compagnia lasciando il resto dei fuggitivi sui pedali. Tutti tranne Carapaz che tiene a tiro Yates e fa l'elastico in discesa. Tutto fino al nuovo strappo, questa volta irresistibile, di Yates. Che riparte e fa storia a sè anche rispetto a Carapaz che poi sul traguardo prenderà 1'40''. Giornata positiva anche per Ben O'Connor che allo sprint spunta il terzo posto e 4 secondi di abbuono. Nel gruppo dei primi c'è anche Roglic, e da domani la lotta per la maglia rossa ricomincia dalla Galizia da dove la Vuelta ripartirà dopo il riposo di oggi. Non ripartirà invece Antonio Tiberi, l'azzurro più positivo di questa prima parte di corsa, che un colpo di calore ha costretto a scendere dalla bicicletta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: