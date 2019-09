La Vuelta, tappa 14: Bennett concede il bis a Oviedo

Sam Bennett conquista la 14ª tappa de La Vuelta vincendo la volata di Oviedo. E' la seconda vittoria per il ciclista della Bora davanti a Richeze e Van der Sande. L'irlandese è stato bravo e fortunato a non imbattersi nella maxi-caduta che spacca in due il gruppo all'altezza dell'ultimo km. Coinvolto anche il campione del mondo Valverde che, però, non perde nulla in classifica generale ancora comandata da Roglic che mantiene la maglia rossa.