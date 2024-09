TENNIS La Wada fa ricorso: chiesta squalifica per Sinner

La Wada fa ricorso: chiesta squalifica per Sinner.

Tennis con la notizia del giorno e cioè il ricorso al Tas da parte della Wada in relazione al caso di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, risultato positivo al clostebol, era stato assolto in primo grado per "nessuna colpa o negligenza". La Wada ritiene non corretta la sentenza ai sensi della normativa vigente e chiede un periodo di squalifica compreso tra 1 e 2 anni. In attesa del pronunciamento per il quale potrebbero volerci alcuni mesi, l'attività di Jannik Sinner continua. Questa mattina l'altoatesino ha battuto in rimonta Safiullin qualificandosi per i quarti dell'Atp 500 di Pechino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: