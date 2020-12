SCI Lara Della Mea vince lo slalom di coppa Europa ad Ahrntal, Valle Aurina Doppietta azzurra sul podio terza Marta Rossetti La giovane bresciana ha anche qualcosa da recriminare considerando che aveva chiuso la prima manche nettamente in testa.

Lara Della Mea vince lo slalom di coppa Europa ad Ahrntal, Valle Aurina.

In Valle Aurina, va in scena il primo di due slalom speciali, disciplina in cui l'Italia ha compiuto passi da gigante negli ultimi anni: non stupisce dunque lo splendido successo di Lara Della Mea e nemmeno il terzo posto di Marta Rossetti, con le due azzurrine che si scambiano le posizioni rispetto a quanto fatto nella prima manche.

La tarvisiana dell'Eser cito, 22 anni da compiere tra un mese, centra il primo successo in Coppa Europa 1:26.94 per lei, quanto basta a precedere la tedesca Jessica Hilzinger di 37 centesimi e la gardesana Rossetti di 40 centesimi. La ceca Martina Dubovska, apparsa in eccellente condizione in Coppa del Mondo a Levi, chiude in 4/a piazza, davanti ad un'altra atleta abituata a ben altri palcoscenici come Lena Duerr. Per le due azzurre dunque una splendida giornata, ma scorrendo la classifica si trovano motivi di ottimismo anche per altre atlete: ad esempio, col pettorale 47 la 21enne di Limone Piemonte Carlotta Saracco centra il miglior risultato della carriera terminando 16/a; la gardenese Vivien Insam è 20/a.

