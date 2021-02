Lara Gut-Behrami vince l'oro nello slalom gigante, delude l'Italia

Lo slalom gigante femminile di Cortina è una gara grandissima, nella quale splende Lara Gut-Behrami. La svizzera vince la medaglia d'oro davanti a Mikaela Shiffrin e a Katharina Liensberger. Per Lara Gut-Behrami è la terza medaglia in questi mondiali dopo l'oro nel supergigante e il bronzo nella discesa libera. La sciatrice rossocrociata è di certo il volto di questi mondiali italiani, che confermano la qualità della svizzera capace di recuperare nella seconda manche lo svantaggio sulle dirette avversarie e passare dal gradino più basso del podio a quello più alto.









Una gara mondiale quella di Lara Gut-Behrami vinta di soli 2 centesimi di secondo sull'americana Mikaela Shiffrin, al comando dopo la prima manche con il tempo di 1:13:22. con 8 centesimi di vantaggio sulla svizzera terza e con la sorpresa Nina O'Brien seconda, poi decima dopo la seconda manche. Nella seconda manche la 29enne ticinese rimonta e si prende la terza medaglia di questi mondiali di Cortina con un tempo totale di 2:30.66 con 2 centesimi di vantaggio su Mikaela Shiffrin che si deve accontentare dell'argento. Anche per l'americana è la terza medaglia dopo l'oro in combinata e il bronzo in superG, per un totale di 10 podi, a -4 dal record assoluto della tedesca Cranz. Delude l'Italia. Marta Bassino è solo tredicesima e Federica Brignone fuori dopo poche porte.