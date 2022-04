Laureus Awards 2022: premiati Valentino Rossi e l’Italia di Mancini

L'Italia si consola anche con il premio “Laureus World Team of the Year Award” (Squadra dell’anno) dopo la vittoria degli Azzurri a Euro 2020. Gli Oscar dello sport, che si sono tenuti in un format virtuale a Siviglia, premiano dunque il calcio italiano, è la seconda volta che gli azzurri si aggiudicano questo riconoscimento, l'altro era arrivato in occasione del trionfo ai Mondiali di Germania 2006.

Nel corso della cerimonia, presentata dalla leggendaria sciatrice Lindsey Vonn, premiato anche Valentino Rossi con il “Laureus Sporting Icon Award”, un riconoscimento assegnato per la prima volta che celebra “il Dottore”. Tra gli altri grandi vincitori di questa edizione ci sono Max Verstappen, premiato con il “Laureus World Sportsman of the Year” (Sportivo dell’anno) per la vittoria del Mondiale di Formula 1, la velocista olimpica giamaicana Elaine Thompson con il “Laureus World Sportswoman of the Year Award” (Sportiva dell’anno), la giovane tennista Emma Raducanu con il “Laureus World Breakthrough of the Year Award” (Rivelazione dell’anno).

Ma anche la stella dello skateboard Sky Brown, che ha vinto il “Laureus World Comeback of the Year Award” (Ritorno dell’anno), il sette volte vincitore del Super Bowl Tom Brady con il “Laureus Lifetime Achievement Award” (Premio alla carriera) e infine Robert Lewandowski ha vinto il “Laureus Academy Exceptional Achievement Award” per la sua vena realizzativa nel 2021 e per sottolineare il suo impegno nel sociale.