OSCAR DELLO SPORT Laureus Sports Awards, Pecco Bagnaia candidato per il "Ritorno dell'anno" Il pilota della Ducati è in lizza per aver rimontato il -91 a Fabio Quartararo: con lui Tiger Woods, Klay Thompson, Christian Eriksen, Jakub Ingebrigtsen e Annemiek van Vleuten.

Una rimonta da record quella di Pecco Bagnaia, e forse anche da Laureus World Sports Awards 2023. Tra i candidati per gli Oscar dello sport – da assegnare in primavera - c'è anche il pilota della Ducati, fresco campione mondiale MotoGP dopo aver recuperato i 91 punti di svantaggio da Fabio Quartararo: una risalita frutto di 5 vittorie – 4 consecutive - e 3 podi nelle ultime 10 gare, cosa mai vista nel Motomondiale. Per questo, Bagnaia è tra i 6 nominati per la categoria Ritorno dell'anno: con lui il golfista Tiger Woods, il calciatore Christian Eriksen, l'atleta Jakub Ingebrigtsen, la ciclista Annemiek van Vleuten e il cestista Klay Thompson, tornato dopo 941 giorni di infortunio per vincere il titolo NBA coi Golden State Warriors. Con lui Steph Curry, candidato come sportivo dell'anno insieme a Rafael Nadal, Max Verstappen, Armand Duplantis – che ha firmato tre record del mondo nel salto con l'asta – e le due superstar di Qatar 2022, Kylian Mbappé e Lionel Messi.

Warriors, Red Bull Racing e Argentina calcistica sono in lizza, oltre che coi loro singoli, anche come squadre dell'anno: con loro il Real Madrid, la Francia maschile di Rugby e l'Inghilterra femminile di calcio.

Sportiva dell'anno sarà una tra le atlete Shelly-Ann Fraser-Pryce e Sydney McLaughlin-Levrone, la nuotatrice Katie Ledecky, la calciatrice Alexia Putellas, la sciatrice Mikaela Shiffrin e la tennista Iga Swiatek.

