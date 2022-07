SCHERMA Le parole di Tommaso Marini, oro nel fioretto a squadre ai mondiali di scherma "Dedico questa vittoria alla mia famiglia, al mio allenatore, ai miei amici ma soprattutto a me"

L'astro nascente della scherma italiana Tommaso Marini, reduce dal successo ai mondiali del Cairo in cui si è aggiudicato la medaglia d'oro nella finale a squadre di fioretto e la medaglia d'argento nella gara individuale contro il francese Enzo Lefort, si racconta ai microfoni di RTV: " In pedana quando ero sotto 11-14 ho pensato che non avevo più niente da perdere e ho dato tutto me stesso. Ora i prossimi obiettivi sono i mondiali 2023 di Milano e ovviamente le Olimpiadi di Parigi 2024".

