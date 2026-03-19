LOTTA Le regole degli sport da combattimento

Le regole degli sport da combattimento.

Gli sport da combattimento sono i più antichi nella storia dell'umanità e si sono evoluti nel corso dei millenni. Ce ne sono attualmente di due tipi: lotta e combattimenti a contatto pieno. La lotta è composta da corpo a corpo senza colpi e i combattimenti a contatto pieno sono composti da colpi senza prese e proiezioni.

Le forme di lotta più popolari sono la lotta greco romana dove ci sono schienamenti e dove il sammarinese Miles Amine è stato medaglia di bronzo alle olimpiadi nella categoria degli 86 kg e la lotta libera dove vi sono anche azioni alle gambe. Anche la lotta libera è presente alle olimpiadi ed è nata in quelle del 1904 come versione leggera del catch as catch can wrestling, dove sono ammesse anche le tecniche di sottomissione per vincere. Esistono altre forme di lotta come il judo, presente anch'esso alle olimpiadi e altre meno popolari ma altrettanto valide come brazilian jiu jitsu, sambo, luta livre, folkstyle wrestling.

Tra le forme di combattimento a contatto pieno lo sport più popolare è la boxe dove si usano solo i pugni, ma ce ne sono altre: kickboxing dove oltre ai pugni si usano anche i calci, K 1, dove si usano pugni, calci e gomitate e muay thai dove oltre a pugni, calci e ginocchiate si usano le gomitate. Oltre a questi ci sono varie forme di karatè e altre discipline minori.

Andrea Renzi

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