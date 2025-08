Leon Manchard vince i 200 misti, David Popovici di nuovo re nei 100

Sicuramente una vittoria annunciata quella di Leon Marchand nei 200 misti. Il nuotatore francese aveva fatto registrare il record del mondo in semifinale e i favori del pronostico erano tutti per lui. Marchand non ha sbagliato la finale e con il tempo di 1:53.68 ha vinto la medaglia d'oro. Si è potuto concedere persino il lusso di nuotare 1 secondo più lento rispetto al record mondiale della semifinale, tanto è bastato per poter salire sul gradino più alto del podio. A conferma del grande strapotere del francese basta pensare che con quello di Singapore ha raggiunto il decimo oro consecutivo negli ultimi tre anni tra mondiali e giochi olimpici. Medaglia d'argento per l'americano Shaine Casas con 1:54.30. Terzo gradino del podio per Hubert Kos, l'ungherese è di bronzo 1:55.34.

Altro fenomeno del nuoto è il rumeno David Popovici. Ancora 21 anni da compiere e campione del mondo nei 100 stile con il tempo di 46.51, tempo che gli ha permesso di stabilire il nuovo record europeo, ritornando così campione del mondo dopo il successo dell'edizione 2022. Popovici diventa anche il sesto nuotatore di tutti i tempi a vincere due medaglie d'oro mondiali nei 100 stile. È il secondo oro per il rumeno dopo quello nei 200 stile. Sul podio anche l'americano Jack Alexy con 46.92 e l'australianoa Kyle Chalmers con 47.17.

Tra le donne da segnalare il successo di Summer McIntosh. La canadese, nuova stella del nuoto al femminile vince senza problemi la finale dei 200 farfalla stabilendo il nuovo record nazionale e quello dei campionati con 2'01.99. Staccata la connazionale Regan Smith a tre secondi e infine l'australiana Elizabeth Dekkers.