"Les Elles des Jeux": la mostra per celebrare il movimento femminile alle Olimpiadi

Al Centro socio-culturale di Dogana è in corso “Les Elles des Jeux”, una mostra temporanea che mette in risalto il movimento femminile ai Giochi Olimpici. In omaggio a Parigi 2024 e in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, l'esposizione organizzata da Alliance Francaise San Marino ripercorre più di 130 anni della società celebrando il ruolo cruciale delle donne nello sport, partendo da Alice Milliat e arrivando alle atlete contemporanee. Un viaggio nel tempo segnato da lotte e vittorie significative, dalla loro esclusione fino all'impegno sulla promozione dell'uguaglianza di genere. La mostra sarà disponibile fino al 6 gennaio 2025.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: