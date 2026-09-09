Letizia Paternoster: "Felice di vivere a San Marino", Davide Cassani: "Che peccato per Tadej Pogačar"
Tra i partecipanti della Chronotitano Hill Climb anche la ciclista Letizia Paternoster, che risiede a San Marino e l'ex ct Davide Cassani.
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