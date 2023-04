CICLISMO Liegi-Bastogne-Liegi: assolo di Evenepoel, Pogacar ko Il belga bissa il successo dell'anno scorso con oltre 1' su Pidcock e Buitrago, lo sloveno si frattura lo scafoide e perde l'occasione per completare il Trittico delle Ardenne.

Liegi-Bastogne-Liegi: assolo di Evenepoel, Pogacar ko.

Alla Liegi-Bastogne-Liegi ci si aspetta il duello tra il detentore e l'aspirante pigliatutto, invece Tadej Pogacar va ko anzitempo e spiana la strada all'assolo di Remco Evenepoel. Che mette in mostra tutta la sua classe imponendosi con 1' 06" su Tom Pidcock e Santiago Buitrago, frutto di un attacco imperioso sulla cima della Cote de la Reduote. L'iridato si conferma campione - l'ultimo era stato Michele Bartoli tra '87 e '88 - e ora punta a un tris consecutivo che, alla L-B-L, è riuscito solo a Houa, Merckx e Argentin. Una doppietta resa estremamente facile dalla resa anticipata dell'altro grande favorito, Pogacar, coinvolto in una caduta anticipata che gli costa una frattura multipla allo scafoide e, nonostante un tentativo di rimontare in sella, un inevitabile ritiro. Beffa per chi sperava in un finale all'arma bianca e beffissima per lo sloveno: dopo i successi alla Freccia Vallone e alla Amstel Gold Race era a un passo dal completare il Trittico delle Ardenne, cosa che in curriculum, a oggi, hanno solo Davide Rebellin e Philippe Gilbert.

