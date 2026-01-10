TV LIVE ·
Lindsey Vonn vince la libera di Zauchensee, 4ª Pirovano

Battute Lie e Wiles, 4ª Pirovano.

10 gen 2026
Lindsey Vonn vince la libera di Zauchensee, 4ª Pirovano

Lindsey Vonn domina la discesa libera a Zauchensee. In un tracciato accorciato notevolmente a causa delle fitte nevicate, la statunitense si impone con 37 centesimi su Lie e 48 centesimi su Wiles. 4ª Laura Pirovano a 63 centesimi. Nicol Delago ed Elena Curtoni sono 9ª e 10ª, male Sofia Goggia, 17ª davanti a Nadia Delago. Gara sospesa a lungo per via della brutta caduta di Magdalena Egger, portata via con l'elisoccorso: l'austriaca si è infortunata al ginocchio, ma era cosciente.




