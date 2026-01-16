BIATHLON Lisa Vittozzi e Ruhpolding, un legame speciale: 3° posto nella Sprint Altro podio per Lisa Vittozzi nella Coppa del Mondo di biathlon: l'azzurra è terza nella Sprint bavarese di Ruhpolding. Vince la svedese Oeberg sulla francese Jeanmonnot.

Lisa Vittozzi illumina ancora Ruhpolding e firma un altro capitolo del suo legame speciale con la tappa bavarese. Nella Sprint, la sappadina conquista un prestigioso terzo posto, salendo per la quinta volta in stagione sul podio tra gare individuali e prove a squadre. Una prestazione di grande solidità, costruita come sempre al poligono – miglior shooting time della gara – e suggellata da una gestione intelligente sugli sci. È il 29° podio in carriera in Coppa del Mondo per Vittozzi, il secondo consecutivo dopo quello ottenuto nella Staffetta.

Davanti a tutte domina Hanna Oeberg, protagonista di una vittoria netta per tempi e autorità. La svedese confeziona una Sprint quasi perfetta: 10/10 al tiro, ottavo tempo al poligono e terzo course time sugli sci. Un mix letale che le consente di precedere Lou Jeanmonnot e di aggiungere un altro successo pesante alla sua stagione. Seconda al traguardo la francese, impeccabile al tiro e sempre più padrona della classifica generale. Jeanmonnot rinuncia alla vittoria, ma allunga ulteriormente sulle rivali: ora il margine è di +80 punti su Minkkinen e +107 su Kirkeeide, un segnale chiaro in ottica Coppa del Mondo.



