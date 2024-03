BIATHLON Lisa Vittozzi vince e vede la Coppa del Mondo L'azzurra ipoteca la coppa del mondo generale. In Canada basterà arrivare almeno 11' per riportare in Italia un titolo vinto solo due volte da Dorothea Wierer.

Lisa Vittozzi vince la prova ad Inseguimento e bissa il successo nella Sprint, mettendo le mani sulla Coppa del Mondo generale. L'azzurra del biathlon ha intanto già vinto due coppe di specialità dopo quella nell'individuale è arrivata quella nell'inseguimento.

Questa sera a Canmore, in Canada, nell'ultima gara della stagione, una Mass Start, l'atleta friulana dovrà arrivare almeno 11' per riportare in Italia la Coppa generale conquistata solo due volte da Dorothea Wierer nel 2019 e 2020.

