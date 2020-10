Lo sci azzurro è rosa

Lo sci è tornato, ed è subito azzurro. La valanga rosa si ripresenta in Gigante e mette giù una fantastica doppietta. Merito di Marta Bassino meglio addirittura di Federica Brignone. La detentrice della Coppa di Cristallo è seconda a 14 centesimi dalla vincitrice. Per la Bassino invece, 24 anni piemontese, quello di Soelden è il secondo successo in carriera. Era data in gran forma e la sua sciata aggressiva, ma naturale l'ha premiata. Chiusa in testa già la prima manche, con 58 centesimi di vantaggio sulla compagna di squadra chiamata a difendere, oltre che la coppa di specialità, le aspettative. Brignone accorcia le distanze nella seconda, ma non scavalca. Per la milanese, 30 anni, è il podio numero 40 in carriera.

Terza una delle favorite nella disciplina, la slovacca Petra Vlhova. Nella top ten, con un ottimo sesto posto, la Campionessa Olimpica di discesa, Sofia Goggia, che rientrava in gara dopo un lungo stop dovuto alla rottura del braccio sinistro.

Più complicato il discorso in campo maschile dove Soelden saluta il successo di un grande talento. Il ventenne norvegese Braathen coglie la prima vittoria in Gigante davanti agli svizzeri Odermatt e Caviezel. L'Italia compare al decimo posto con De Aliprandini e tredicesimo Giovanni Borsotti, quasi perfetto nella seconda manche chiusa col terzo miglior tempo. Indietro l'antico Moelgg, ventunesimo, e Nani ventitreesimo. Appena ripresa, la Coppa fa subito una lunga pausa. Se ne riparla a Lech, in Austria, il 13 e 14 novembre con il parallelo donne e quello uomini.