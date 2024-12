Lo slalom bis di Coppa d'Europa ad Estelle Alphand

Ogni tanto ritornano. Potrebbe essere questo il titolo del doppio slalom di Coppa d'Europa in Val Aurina. Dopo il trionfo di Marta Rossetti che non esultava da 4 anni arriva quello della figlia d'arte Estelle Alphand. Il successo le mancava dal 2017. Un lungo periodo complicato per la 29enne figlia del grande Luc, straordinario discesista francese, capace di vincere il secondo slalom della Valle Aurina in Coppa d'Europa. E ci sono similitudini con la vittoria di Marta Rossetti, fuori in questo secondo slalom. Anche l'azzurra così come la francese, naturalizzata svedese, ha usufruito della troppa pressione che avverte la svizzera Aline Hoepli, sempre davanti a tutte nelle prima manche e ancora una volta uscita dopo poche porte nella seconda, lasciando spazio all'Alphand la quale ha recuperato ben 9 posizioni. Dietro alla svedese Alphand si piazza ancora una volta Marion Chevrier, sul secondo gradino del podio anche nel primo slalom dietro alla Rossetti. Terza la giovanissima svizzera Anuk Braendli. Miglior italiana Celina Haller undicesima.