Lo sport italiano verso una timida riapertura

L'Italia si prepara alla fase 2 che come un po' tutti i comparti del paese riguarda anche lo sport. Da lunedì 4 maggio via libera agli allenamenti degli atleti professionisti e di interesse nazionale con l'obbligo di mantenere 2 metri di distanza tra persone e limitatamente però alle discipline individuali. Per gli sport di squadra sarà necessario attendere il 18 e nel frattempo ritoccare ulteriormente i protocolli sanitari che andranno rigidamente seguiti al momento della ripresa.