Lo storico pugile sammarinese Biordi scrive una lettera alla famiglia di Nino Benvenuti

Alla famiglia di Nino Benvenuti. Volevo farvi le mie più sentite condoglianze, come ex pugile e come sammarinese. Vi mando una foto che risale al 15 gennaio 1977 quando, a Pisa, ci incontrammo dopo un incontro. Lui venne da me per complimentarsi. Successivamente, dopo quell'incontro, ricevetti una squalifica e Nino riuscì a contattarmi per esprimermi tutto il suo dispiacere e non me lo dimenticherò mai. Sono legatissimo a questa foto che conservo come se fosse parte di me, un valore inestimabile. Ritengo, Nino Benvenuti il miglior pugile italiano di sempre. La sua boxe è inarrivabile. In questo momento di grande dolore vi porgo le mie più sentite condoglianze, vi sono vicino Amedeo Biordi.