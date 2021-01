Lo svizzero Beat Feuz fa doppietta sulla Streif. Lara Gut fa suo il Super G

Primo degli italiani Innerhofer ad un passo dal podio. Il francese Johan Clarey (40 anni compiuti) secondo. In Super G femminile a Crans Montana trionfa la Svizzera padrona di casa Lara Gut Difficile dire se fa più notizia la doppietta sulla Streif di Beat Feuz capace di ripetersi dopo l'impresa di venerdi iscrivere il proprio nome tra i grandi di questa pista micidiale o se vanno sottolineati i meriti di Johan Clarey secondo a 17 centesimi dallo svizzero a 40 anni compiuti l'8 gennaio. Il “jet” francese, accusa in alto, accorcia all'intermedio e chiude volando la sua splendida discesa libera. Ha il merito di mettere in seria difficoltà l'uomo del momento il 34enne Feuz verde in alto, poi sempre rosso negli intermedi rispetto al Clarey. Lo svizzero taglia a fette la Streif commette qualche errore di traiettoria, non è preciso come venerdi, ma nel finale fa scorrere gli sci fino a tornare verde con il +17 centesimi sul francese. E' una storica doppietta perchè il temibilissimo austriaco Matthias Mayer governa abbastanza bene solo nella parte intermedia ma poi si perde e chiude terzo a + 38.





L’Italia ritrova Christof Innerhofer, quarto a 86 centesimi dal vincitore e a meno di mezzo secondo dal podio. E’ il miglior piazzamento di Inner dopo l’infortunio al crociato del ginocchio sinistro nel marzo 2019 e dopo aver superato il coronavirus proprio alla vigilia di Kitz. Dopo il terzo posto di venerdì Dominik Paris è settimo, staccato di 1”18. Ma Domme è stato uno dei più sfortunati con la visibilità: la nebbia ha disturbato soprattutto nella parte alta del tracciato, tanto da costringere anche a una breve interruzione, ma con l’azzurro è stata particolarmente fastidiosa. Domani si replica a Kitzbuehel con il Super G maschile. Super G che si è disputato in una bella giornata di sole a Crans Montana. Ovviamente stiamo parlando di Super G femminile dominato dalla padrona di casa Lara Gut . La svizzera trionfa a casa sua fermando il cronometro in 1’15″63 davanti all’austriaca Tamara Tippler (+0″93). Poi l'Italia piazza due atlete per dimostrare ancora una volta che le azzurre stanno attraversando uno splendido momento di forma: Federica Brignone terza e Francesca Marsaglia quarta. Pià staccata Marta Bassino ottava. Apprensione per Sofia Goccia uscita di pista fortunatamente senza conseguenze.