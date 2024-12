NUOTO MONDIALI VASCA CORTA Lo svizzero Ponti si prende il Record del Mondo anche nei 50 Farfalla

L'Italia chiude senza medaglie la seconda giornata dei Mondiali in vasca corta. La statunitense Regan Smith vince i 100 dorso in 54''55 sulla connazionale Berkoff e la canadese Wilm. Stessa distanza al maschile, in gara anche Lorenzo Mora sesto: il nuovo Campione del Mondo è Mirov Lifintsev, dalla Russia al podio con bandiera vietata in 48''76. Argento all'unghese Kos e bronzo al polacco Stokowski.

I 100 Stile vanno al Jordan Crooks, britannico delle Isole Cayman col tempo di 45''22 sull'americano Alexy e il russo Kornev. In gara anche Alessandro Miressi, quinto in 45''69. La cinese Tan, 1'02''37 oro nei 100 Rana sulla russa Chikunova e la britannica Evans. 50 Farfalla alla Walsh, l'americana fa 24''01 e precede la francese Gastaldello e l'australiana Perkins.

Ennesimo record del mondo per lo svizzero Noè Ponti: 21''32 per il titolo dei 50 Farfalla sul canadese Kharun e l'olandese Korstanje. L'azzurro Michele Busa quinto in 22''01. Quinto posto per Simona Quadarella col tempo di 8'09''39 negli 800 Stile. L'australiana Pallister, la tedesca Gose e l'americana Grimes compongono il podio. La staffetta 4x50 Mista va agli innominabili russi su Canada e Stati Uniti. Quinta l'Italia.

