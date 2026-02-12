TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:22 Bronzo per la staffetta a squadre di slittino: l'Italia tocca quota 16 medaglie 18:39 Nations League, San Marino nel C1 con Albania, Finlandia e Bielorussia 17:58 Lollobrigida, bis olimpico nel pattinaggio: è oro anche sui 5000 metri 17:57 Crans-Montana: la rabbia dei genitori all'interrogatorio degli indagati 14:26 Aviosuperficie: ok all'odg ma prestito saudita "non vincolante", ira di Pedini Amati 13:23 Giornate di Raccolta del Farmaco: visita della Reggenza alla farmacia dell'Ospedale; donazione ai bisognosi 13:23 Brignone da leggenda: è oro olimpico nel superG 12:56 Alunni delle elementari a scuola di Extra-Teatro 12:52 Camerata del Titano dona programmi di sala storici alla Biblioteca di Stato 12:36 Addio a James Van Der Beek, protagonista di Dawson's Creek
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Lollobrigida, bis olimpico nel pattinaggio: è oro anche sui 5000 metri

La pattinatrice diventa bicampionessa olimpica nel giro di pochi giorni, stavolta con un'impresa: tra lei e la quarta solo 3 decimi di secondo

12 feb 2026
Foto: Italia Team
Foto: Italia Team

Francesca Lollobrigida l'ha fatto ancora, ma stavolta è forse un'impresa ancora maggiore. Dopo i 3000 metri di pattinaggio, la 35enne doma anche i 5000 ed è ancora campionessa olimpica. Due ori nel giro di pochi giorni per lei, che nell'ultimo quadriennio aveva pensato più volte al ritiro. E invece ha proseguito, nel miglior modo possibile.

Pazzesca la gara che si è vista a Milano, una corsa da quasi sette minuti decisa per un'inezia: le prime quattro atlete sono racchiuse in soli tre decimi. Dietro a Lollobrigida, Merel Conijn, olandese, seconda per un decimo ma davanti alla norvegese Ragne Wiklund per sette centesimi. Fuori dal podio la belga Sandrine Tas, staccata di tre decimi dall'azzurra.

Lollobrigida ha condotto dall'inizio alla fine nei confronti di Conijn, che però aveva spinto al massimo nella parte finale, soprattutto nel terzultimo e nell'ultimo giro. Tant'è che, virtualmente, Wiklund era davanti a entrambe fino ai metri conclusivi. Mentre la fatica si palesava sul volto di Lollobrigida e le linee virtuale dell'olandese, della norvegese e della belga si avvicinavano, con un vantaggio che scendeva progressivamente, la bicampionessa del mondo ha sfoderato un'ultima tornata senza senso, al di sotto dei 32 secondi, spinta da un'arena gremita e in delirio per lei. Alla fine, l'impresa è compiuta: per l'Italia arriva la 15^ medaglia in quest'edizione olimpica, il sesto oro.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport