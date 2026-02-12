MILANO-CORTINA 2026 Lollobrigida, bis olimpico nel pattinaggio: è oro anche sui 5000 metri La pattinatrice diventa bicampionessa olimpica nel giro di pochi giorni, stavolta con un'impresa: tra lei e la quarta solo 3 decimi di secondo

Francesca Lollobrigida l'ha fatto ancora, ma stavolta è forse un'impresa ancora maggiore. Dopo i 3000 metri di pattinaggio, la 35enne doma anche i 5000 ed è ancora campionessa olimpica. Due ori nel giro di pochi giorni per lei, che nell'ultimo quadriennio aveva pensato più volte al ritiro. E invece ha proseguito, nel miglior modo possibile.

Pazzesca la gara che si è vista a Milano, una corsa da quasi sette minuti decisa per un'inezia: le prime quattro atlete sono racchiuse in soli tre decimi. Dietro a Lollobrigida, Merel Conijn, olandese, seconda per un decimo ma davanti alla norvegese Ragne Wiklund per sette centesimi. Fuori dal podio la belga Sandrine Tas, staccata di tre decimi dall'azzurra.

Lollobrigida ha condotto dall'inizio alla fine nei confronti di Conijn, che però aveva spinto al massimo nella parte finale, soprattutto nel terzultimo e nell'ultimo giro. Tant'è che, virtualmente, Wiklund era davanti a entrambe fino ai metri conclusivi. Mentre la fatica si palesava sul volto di Lollobrigida e le linee virtuale dell'olandese, della norvegese e della belga si avvicinavano, con un vantaggio che scendeva progressivamente, la bicampionessa del mondo ha sfoderato un'ultima tornata senza senso, al di sotto dei 32 secondi, spinta da un'arena gremita e in delirio per lei. Alla fine, l'impresa è compiuta: per l'Italia arriva la 15^ medaglia in quest'edizione olimpica, il sesto oro.

