Lorena Wiebes vince la Prudential Ride London Classique 2019, maxi caduta nel finale

Conclusione drammatica per le ragazze partecipanti alla Prudential Ride di Londra con una caduta in volata a pochi metri dall'arrivo che ha coinvolto diverse atlete in gara. Immagini incredibili per un incidente che poteva concludersi anche con gravi conseguenze, un effetto domino che ha coinvolto molte cicliste. La settima edizione della Prudential Ride London Classique, quarta se si considera la sola entrata nel World Tour, è di fatto una passerella per le più grandi velociste mondiali si correva, su un tracciato di 3.4 Km da ripetere 20 volte per un totale di 68 Km. Ogni quattro giri era inserito uno sprint che alla fine ha assegnato la vittoria della speciale classifica alla norvegese Susanne Andersen. Kirsten Wild ha tagliato per prima il traguardo, ma è stata squalificata perché colpevole di una scorrettezza che ha causato l'incidente: la vittoria è andata a Lorena Wiebes, secondo posto per l'azzurra Elisa Balsamo.