CICLISMO Lorenzo Mark Finn dalla Lugo-San Marino al Mondiale Under 23

Lorenzo Mark Finn è il nuovo Campione del Mondo Under 23. E' il più giovane di sempre, lui classe 2006, a vestire la maglia iridata della categoria. Che fosse un predestinato, i sammarinesi, lo sanno da almeno 3 anni. Era il 2022 quando l'atleta ligure vinse la Lugo San Marino con un finale spettacolare, a staccare tutti, quello che poi ha fato anche in Rwanda al Mondiale. E sullo stradone, dopo aver tagliato il traguardo alzate la raccontava così:

"Ci tenevo tanto, già dall'anno scorso. Era una gara bellissima, tutta in linea, l'unica dell'anno. E vincere è bellissimo. Ha fatto un lavoro magnifico, ha fatto un lavoro magnifico Johan Roland, il mio compagno di squadra, i primi tre chilometri. Perché eravamo in 200, quindi non puoi partire subito. Però poi sì, sono partito grazie al suo magnifico lavoro e anche di Lorenzo Calamai. Hanno fatto un lavoro bellissimo e poi ho dovuto solo finire. Bella sta corsa, è la più bella dell'anno. È un percorso duro dalla parte finale e bellissimo".

Vincere la Lugo San Marino è un indizio verso un luminoso futuro. Che Lorenzo Mark Finn si è preso in appena 3 anni.



[Banner_Google_ADS]















I più letti della settimana: