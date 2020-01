Losanna 2020, il videomessaggio di Bolt agli atleti: "In bocca al lupo, divertitevi"

Si aprono i Giochi Giovanili di Losanna 2020 e per gli atleti arriva l'in bocca al lupo del fenomeno - e pluricampione olimpico - Usain Bolt: "Voglio augurare buona fortuna a tutti voi ragazzi. La mia carriera è cominciata da questa manifestazione e lo stesso vale per voi: da questo momento il vostro futuro comincia a prendere forma, perciò andate, fate del vostro meglio... e divertitevi. Questo è l'elemento chiave, godetevi questa esperienza, cogliete l'attimo per crescere e diventare grandi. Perciò in bocca al lupo".