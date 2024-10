Louis Vuitton Cup: Ineos stacca Luna Rossa 6-4

Ineos Britannia si porta a una regata dalla finale di Coppa America. È questo l'esito della giornata di oggi, dove per l'ennesima volta, Luna Rossa è costretta a inseguire la barca inglese. Dopo la nona regata il punteggio è di 5-4 per Ineos, questa volta non arriva il recupero italiano e il punteggio di giornata è 6-4. Con questo risultato a Ineos basterà vincere una delle prossime tre regate per poter diventare lo sfidante di New Zealand nella finale della Coppa America.