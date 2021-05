Luca Bagnara vince il primo Memorial Michael Antonelli

Michael è tornato in gruppo. Anche se l'impressione è che non sia mai andato via. Tra i suoi amici, nel mondo della bicicletta che non può e non vuole dimenticare. Ben 200 corridori iscritti al Primo Memorial in rappresentanza di 25 società. La corsa pensata e voluta da Maria Sberlati ha trovato porte aperte nella collaborazione tra la sua squadra (quel Team My Glass che è stato la casa di Michael), la Sidermec,la Fausto Coppi e la Fiumicinese. Già prima della partenza il clima era quello di un appuntamento agonisticamente importante, ma nel quale il bello e il doveroso era essere lì nel nome di Michael.









La sfilata con la presentazione delle squadre con la mamma Marina e il fratello Mattia a portare un saluto e un sorriso. L'abbraccio ancora non si può. I corridori sono tutti schierati e pronti a darsi battaglia qualche chilometro più sù sul circuito delle Felloniche, ma prima di partire il piede è in terra. C'è silenzio e un minuto per pensare che il talento purissimo non basta senza fortuna. Poi la partenza verso una corsa dura, senza esclusione di colpi. Che poi è il modo migliore per ricordare un ciclista.

Nel video le intervista a Marina Mularoni (mamma di Michael) e Maria Sberlati (Presidente Team MyGlass).