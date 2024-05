TENNIS Luca Nardi sta tornando e si allena a San Marino: a marzo l'impresa contro Djokovic Reduce da un infortunio ma anche dall'impresa dello scorso marzo a Indian Wells contro Novak Djokovic, Luca Nardi ha scelto San Marino e il centro di Fonte dell'Ovo per i suoi allenamenti in vista del rientro agli Internazionali di Roma.

Fognini, Cecchinato, Bronzetti ed ora Luca Nardi. Il Centro Tennis di San Marino è una struttura all'avanguardia, scelta da atleti di assoluto valore. Come il 20enne di Pesaro che – in una notte americana di marzo – ha visto la sua carriera stravolta, ovviamente in positivo, dopo la clamorosa vittoria in 3 set contro Novak Djokovic. Nardi è stato il nono tennista italiano a superare un n.1 al mondo, nonché quello con la classifica ATP più bassa. Dalla posizione 123 alla 75 – suo best ranking - poi l'infortunio alla caviglia che ne ha rallentato l'ascesa. Ma adesso il classe 2003 è pronto a tornare in carreggiata, ripartendo da “casa”, dagli Internazionali d'Italia a Roma.

A seguirlo, in un 2024 da urlo, il sammarinese Marco De Rossi che si sta togliendo grandi soddisfazioni anche in questa nuova veste.

Nel servizio le interviste a Luca Nardi e Marco De Rossi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: