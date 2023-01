Lucia Bronzetti fra le prime 50 tenniste al mondo

La tennista verucchiese Lucia Bronzetti guadagna 4 posizioni nel ranking WTA ed è ora 50esima al mondo. Frutto delle ottime prestazioni nella United Cup australiana, nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023. La tennista classe 98 ha vinto 6-0 6-2 contro la brasiliana Pigossi e la norvegese Eikeri (6-2 7-5), entrambe nel girone di qualificazione. Sconfitta invece contro la polacca Linette, per poi tornare alla vittoria, in semifinale, contro al greca Grammatikopoulou. Nulla da fare invece in finale: la statunitense Keys ha vinto 6-3 6-2. Bronzetti è la seconda delle italiane della classifica Wta, alle spalle solo della compagna Martina Trevisan che occupa la 22esima posizione.