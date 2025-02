TENNIS Lucia Bronzetti in finale a Cluj-Napoca

Lucia Bronzetti in finale a Cluj-Napoca.

Dalla Romania arrivano ottime notizie da Lucia Bronzetti che si è qualificata per la finale del WTA 250 di Cluj-Napoca. La tennista romagnola ha chiuso in fretta la semifinale nella quale è partita fortissimo e sul 4-0 in suo favore, l'avversaria Katerina Siniakova si è ritirata per il riacutizzarsi di un infortunio muscolare. Lucia, che nel torneo non ha ancora perso un set, si giocherà il titolo domenica contro la prima favorita del tabellone, la russa Anastasia Potatova.

