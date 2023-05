TENNIS Lucia Bronzetti in finale al WTA di Rabat

Lucia Bronzetti in finale al WTA di Rabat.

Bella impresa di Lucia Bronzetti al WTA di Rabat. La tennista di Verucchio ha travolto in semifinale la statunitense Soane Stephens col punteggio di 6-1 6-1 e si è qualificata per la finalissima di questo pomeriggio. E' la prima finale dell'anno per la Bronzetti, la terza in carriera. A contendere il titolo alla romagnola (attualmente numero 102 del ranking) l'austriaca Julia Grabher, numero 74.

