UNITED CUP Lucia Bronzetti porta l'Italia in finale

Lucia Bronzetti porta l'Italia in finale.

A Sydney l'Italia del tennis batte la Grecia e si qualifica per la finalissima della United Cup. Decisivo il punto del 3-1 ottenuto da Lucia Bronzetti: la verucchiese ha battuto per 6-2 6-3 Valentini Grammatikopuolu. Dopo il 2-0 di ieri, nel singolare di apertura odierno la Grecia aveva ottenuto l'unico punto con la vittoria di Stefanos Tsitsipas su Matteo Berrettini. Questa notte, alle 3 ora italiana, comincia la finale contro gli Stati Uniti. Per la United Cup, nuovissima competizione a squadre miste voluta dall'ITF, si tratta della prima edizione.

