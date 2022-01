TENNIS Lucia Bronzetti qualificata per gli Australian Open

Lucia Bronzetti qualificata per gli Australian Open.

Lucia Bronzetti si è qualificata per il tabellone principale degli Australian Open. La 23enne di Verucchio ha superato nell'ultimo turno delle quali la giappone Hibino col punteggio di 4-6 6-2 6-1. Per la Bronzetti è il primo torneo della Slam in carriera.

