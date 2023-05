TENNIS Lucia Bronzetti trionfa a Rabat

La riminese Lucia Bronzetti ha vinto il torneo di Rabat in Marocco superando in finale l'austriaca Grabher con il punteggio di 6-4, 5 -7, 7- 5. Per la Bronzetti si tratta del primo titolo in carriera nel circuito WTA. Una vittoria che permette alla tennista romagnola di salire al 65esimo posto della classifica mondiale.

