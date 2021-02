Luna Rosa vola sul 4-0 contro Ineos

E' una Luna Rossa crescente quella nelle acque neozelandesi. L'imbarcazione italiana non sbaglia niente e si prende anche il secondo giorno di regate piazzando un altro 2-0 che porta il punteggio sul 4-0 per la squadra di Patrizio Bertelli. Sono due vittorie nettissime che confermano l'ottimo momento di Luna Rossa che porta a 8 la striscia di vittorie consecutive. Il vantaggio del team italiano è stato quello di regatare in “aria pulita” mentre Ineos è costretta a inseguire. Luna Rossa ha raggiunto anche la velocità massima più alta, un picco di 49.12 nodi, oltre 90 km/h.









L'imbarcazione italiana vince la partenza e dal quel momento inizia un'incredibile lotta di virate. Ineos prova a smarcarsi, ma non ci riesce. La vittoria è italiana. Anche nella quarta regata, Luna Rossa è grande protagonista. Ineos rischia in partenza con un'impennata che fa perdere terreno. Alla prima boa il team italiano arriva con 12 secondi di vantaggio, poi incrementa in maniera costante il gap che sul traguardo è di 41 secondi. Luna Rossa va sul 4-0 in una finale di Prada Cup al meglio delle 13 regate. Questo significa -3 vittorie dalla finale di Coppa America dove New Zealand aspettare di conoscere lo sfidante a partire dal 6 marzo. Cambia il programma delle prossime regate a causa dell'emergenza coronavirus dopo che il Governo della Nuova Zelanda ha proclamato 3 giorni di lockdown. Decisione che di fatto rinvia la giornata di gare di mercoledì.