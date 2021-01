VELA Luna Rossa: 1-1 nella terza giornata di regate

Luna Rossa: 1-1 nella terza giornata di regate.

Un successo e una sconfitta nella terza giornata della Prada Cup per Luna Rossa. Dopo aver perso per la seconda volta contro i britannici di Ineos, l'imbarcazione italiana ha vinto grazie al ribaltamento in acqua di American Magic. L'imbarcazione era in vantaggio di 40 secondi su quella italiana ma all'ultima boa si è capovolta in vista della loro prima vittoria, riportando seri danni e sono stati necessari dispositivi di galleggiamento per impedirne l'affondamento. Tutti i componenti dell'equipaggio americano sono stati tratti in salvo.

La Prada Cup torna nella notte tra giovedì e venerdì prossimo.

I RISULTATI DELLE REGATE

Prima giornata: American Magic vs Ineos Uk 0-1, Ineos Uk vs Luna Rossa 1-0

Seconda giornata: Luna Rossa vs American Magic 1-0, Ineos Uk vs American Magic 1-0

Terza giornata: Luna Rossa vs Ineos Uk 0-1, American Magic vs Luna Rossa 0-1





Classifica: Ineos Uk 4-0, Luna Rossa 2-2, American Magic 0-4.



