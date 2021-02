Luna Rossa è avanti 5-1, stanotte primo match point

Finalmente di nuovo in acqua per la finale di Prada Cup che adesso l'imbarcazione di Bertelli conduce per 5-1. Sotto 5-0 Ineos pareva sul punto di mollare e invece la sesta regata regala agli inglesi il punto della bandiera e un pugno di speranza in tasca. Sole, caldo e vento leggero. Partenza al cardiopalma con le barche vicinissime e a rischio contatto. Intervengono i giudici e sanzionano entrambi gli equipaggi. Luna Rossa tiene la sinistra, Ineos di là, ma la tensione è palpabile e gli scafi rischiano un altro contatto.









Ancora la giuria e questa volta il taglio irregolare è di Ineos che da regolamento deve lasciare 50 metri e di fatto lancia Spithill in controllo. In ogni lato del percorso Luna Rossa guadagna e allunga sull’avversario confermando quello che si era già visto nelle prime 4 regate. La seconda invece regala ad Ineos il primo punto Ben Ainslie vince la partenza. E poi va a controllare Luna Rossa con una certa facilità. Mostrando un buona velocità, spesso migliore di quella italiana, che però non molla e nel quinto lato riesce ad accorciare fino a un centinaio di metri e tenere gli inglesi sotto pressione. Ma Ineos accetta la volata mette a segno il primo punto di questa finale. Domani altre due regate, per Luna Rossa è il primo match point. In caso di 2-0 avrà vinto la Prada Cup e potrà cominciare a pensare alla Coppa America.