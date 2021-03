Luna Rossa e New Zeland sono sul 2-2

Nella finale di America's Cup continua l'entusiasmante testa a testa tra i detentori di New Zeland e gli sfidanti di Luna. Dopo quattro regate è perfetta parità sul 2-2. Nella terza e prima di questa notte lo scafo italiano è partito molto bene guadagnando un buon vantaggio che gli ha permesso di vincere con 37 secondi su New Zeland. I kiwi però si prendono immediata rivincita nella quarta quando si portano al comando relegando Luna Rossa ai venti deboli del lato di campo regata e ad un certo punto entrambi i foil si sono trovati in acqua dovendo quindi ripetere il take off sulle ali mentre New Zeland conquistava una facile vittoria, quella del 2-2. Stanotte si replica.